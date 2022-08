Barcellona, guai in vista per de Jong: illeciti nel rinnovo del contratto e rischio azioni legali (Di lunedì 8 agosto 2022) Arrivano altre grane in casa Barcellona. Il club sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua storia, sicuramente il peggiore a livello economico. Tutto ciò è frutto di una lunga serie di operazioni di mercato e di marketing sbagliate negli ultimi anni, a cui si sta cercando un rimedio. Adesso, c’è un’altra situazione spinosa da risolvere: quella riguardante Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese, che è seguito dalle big di Premier, avrebbe espresso l’intenzione di restare in blaugrana. De Jong Barcellona illeciti Il Barcellona, come riporta David Ornstein di The Athletic, avrebbe fatto sapere a de Jong il 15 di Luglio che avrebbe delle prove di azioni illecite da parte dell’ex consiglio dirigenziale del club inerenti ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 8 agosto 2022) Arrivano altre grane in casa. Il club sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua storia, sicuramente il peggiore a livello economico. Tutto ciò è frutto di una lunga serie di operdi mercato e di marketing sbagliate negli ultimi anni, a cui si sta cercando un rimedio. Adesso, c’è un’altra situazione spinosa da risolvere: quella riguardante Frenkie de. Il centrocampista olandese, che è seguito dalle big di Premier, avrebbe espresso l’intenzione di restare in blaugrana. DeIl, come riporta David Ornstein di The Athletic, avrebbe fatto sapere a deil 15 di Luglio che avrebbe delle prove diillecite da parte dell’ex consiglio dirigenziale del club inerenti ...

tancredipalmeri : Pazzesco. Secondo la Cope, il Barcellona si è ‘autopagato’ 150 milioni dei 667 incassati con la cessione dei vari d… - TuttoMercatoWeb : Barcellona, per ora sono guai: la Liga non dà il via libera per iscrivere i nuovi acquisti - melomonaco86 : RT @tancredipalmeri: Pazzesco. Secondo la Cope, il Barcellona si è ‘autopagato’ 150 milioni dei 667 incassati con la cessione dei vari diri… - Nif_____ : RT @tancredipalmeri: Pazzesco. Secondo la Cope, il Barcellona si è ‘autopagato’ 150 milioni dei 667 incassati con la cessione dei vari diri… - Sr_latexparty : RT @tancredipalmeri: Pazzesco. Secondo la Cope, il Barcellona si è ‘autopagato’ 150 milioni dei 667 incassati con la cessione dei vari diri… -