Azione –Pd: Calenda lascia la coalizione: «Mi sono un po’ perso. Alleanza fatta per perdere male» (Di lunedì 8 agosto 2022) di Arturo Calabrese Era nell’aria. Carlo Calenda lascia la coalizione col Partito Democratico alla quale aveva aderito nei giorni scorsi. Il Pd aveva trovato una quadra +Europa, Sinistra Italiana e addirittura Impegno Civico di Luigi Di Maio e di un redivivo Bruno Tabacci. «Non mi sento a mio agio con questo – dice il numero uno di Azione – non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa Alleanza. Alla vigilia di queste elezioni, ho intrapreso un negoziato col Partito Democratico e non ho mai voluto distruggere. Con Letta abbiamo iniziato un negoziato per costruire una alternativa di governo, ma mano a mano si univano pezzi che stonavano. Oggi – aggiunge – mi trovo a fianco a delle persone ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 8 agosto 2022) di Arturo Calabrese Era nell’aria. Carlolacol Partito Democratico alla quale aveva aderito nei giorni scorsi. Il Pd aveva trovato una quadra +Europa, Sinistra Italiana e addirittura Impegno Civico di Luigi Di Maio e di un redivivo Bruno Tabacci. «Non mi sento a mio agio con questo – dice il numero uno di– non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa. Alla vigilia di queste elezioni, ho intrapreso un negoziato col Partito Democratico e non ho mai voluto distruggere. Con Letta abbiamo iniziato un negoziato per costruire una alternativa di governo, ma mano a mano si univano pezzi che stonavano. Oggi – aggiunge – mi trovo a fianco a dellene ...

StefanoFeltri : Conosco @CarloCalenda da quattordici anni. Pensavo che fosse un ambizioso ma una persona seria e con anche delle ca… - AndreaOrlandosp : Il tentativo del PD di un'alleanza con #Azione ha messo in chiaro di chi è la responsabilità della rottura. La topp… - lorepregliasco : Alla luce delle intese tra PD e Azione/+Europa, Sinistra/Verdi e Impegno Civico questa dovrebbe essere la distribuz… - SaiuGraziano : RT @dino_andreani: Figa, non è che ci vuole un genio. La Ditta crea Calenda per prendere voti a Renzi e 'portarli' al PD. Fanno un'alleanza… - VittorioCocive1 : RT @lorepregliasco: Alla luce delle intese tra PD e Azione/+Europa, Sinistra/Verdi e Impegno Civico questa dovrebbe essere la distribuzione… -