Auto precipitata in Val Dogna: in corso le operazioni di recupero (Di lunedì 8 agosto 2022) Questa mattina le stazioni di Cave del Predil e Moggjo Udinese del Soccorso alpino e speleologico assieme alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco sono stati attivati dalla Sores per una Automobile precipitata in un dirupo presso Pian dei Spadovai, in Alta Val Dogna. Aggiornamento ore 13 È stato ritrovato senza vita, sbalzato fuori dell’abitacolo, il conducente dell’Automobile precipitata in alta Val Dogna in uno dei tornanti della strada sotto la località Plan dei Spadovai. I soccorritori intervenuti – Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino con le stazioni di Cave del Predil e Moggio Udinese, Guardia di Finanza- si sono calati a piedi verso l’impluvio in cui la macchina è stata avvistata, a quota 1000 metri, e hanno ... Leggi su udine20 (Di lunedì 8 agosto 2022) Questa mattina le stazioni di Cave del Predil e Moggjo Udinese del Socalpino e speleologico assieme alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco sono stati attivati dalla Sores per unamobilein un dirupo presso Pian dei Spadovai, in Alta Val. Aggiornamento ore 13 È stato ritrovato senza vita, sbalzato fuori dell’abitacolo, il conducente dell’mobilein alta Valin uno dei tornanti della strada sotto la località Plan dei Spadovai. I soccorritori intervenuti – Vigili del Fuoco, SocAlpino con le stazioni di Cave del Predil e Moggio Udinese, Guardia di Finanza- si sono calati a piedi verso l’impluvio in cui la macchina è stata avvistata, a quota 1000 metri, e hanno ...

nordest24 : Precipita nel burrone, sbalzato fuori dall'auto: morto Franco Jereb ???? Automobile precipitata in alta Val Dogna in… - infoitinterno : Auto precipitata in Val Dogna: in corso le operazioni di recupero - maurogabutti : RT @RSInews: Strade ticinesi e barriere non a norma - Le ringhiere incapaci di reggere all'impatto con un veicolo 'sono ancora parecchie'.… - RSInews : Strade ticinesi e barriere non a norma - Le ringhiere incapaci di reggere all'impatto con un veicolo 'sono ancora p… -