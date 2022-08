Atletica, gli avversari di Marcell Jacobs nei 100 metri agli Europei. Occhio al britannico Hughes, campione in carica (Di lunedì 8 agosto 2022) Gli avversari di Marcell Jacobs a Monaco? Non esistono qualora l’azzurro campione olimpico si presenti in pista con una condizione accettabile. Il movimento della velocità europeo è ai minimi storici, basti pensare che i rappresentanti del vecchio continente nelle batterie dei 100 ad Eugene erano gli italiani Ali e Jacobs, il sammarinese Sansovini, i britannici Hughes e Prescod, rispettivamente oro e argento a Berlino quattro anni fa, il tedesco Wagner: non si farebbe nemmeno la finale continentale. Jacobs, nonostante le precarie condizioni fisiche, è stato il secondo migliore degli Europei, con 10”04, superato solo dal campione in carica, il britannico Hughes con 9”97, poi non bissato ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Glidia Monaco? Non esistono qualora l’azzurroolimpico si presenti in pista con una condizione accettabile. Il movimento della velocità europeo è ai minimi storici, basti pensare che i rappresentanti del vecchio continente nelle batterie dei 100 ad Eugene erano gli italiani Ali e, il sammarinese Sansovini, i britannicie Prescod, rispettivamente oro e argento a Berlino quattro anni fa, il tedesco Wagner: non si farebbe nemmeno la finale continentale., nonostante le precarie condizioni fisiche, è stato il secondo migliore degli, con 10”04, superato solo dalin, ilcon 9”97, poi non bissato ...

