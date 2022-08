Atletica, Gianmarco Tamberi dopo il successo in Ungheria: “Ho provato a divertirmi, avevo pochissime energie” (Di lunedì 8 agosto 2022) Finalmente un sorriso, seppur rimane un accenno, per Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico di salto in alto a Tokyo è tornato in gara dopo la positività al Covid-19 al Gulai Istvan Memorial, una tappa del Continental Tour, vincendo la gara con un percorso netto di 2.24 avanti al tedesco Tobias Potye (stessa misura, ma al secondo tentativo) e all’ucraino Andriy Protsenko. Gimbo ha rivelato ai microfoni della Fidal in quale modo ha provato ad approcciare questa gara: “Ho provato a divertirmi e a tirar fuori quel briciolo di energia che ho in corpo. Sono contento di aver vinto, non posso dire lo stesso della misura ma ammetto che oggi prima di entrare in campo avevo paura di non riuscire a superare nemmeno 2,20 viste le mie condizioni“. “In gara – prosegue ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Finalmente un sorriso, seppur rimane un accenno, per. Il campione olimpico di salto in alto a Tokyo è tornato in garala positività al Covid-19 al Gulai Istvan Memorial, una tappa del Continental Tour, vincendo la gara con un percorso netto di 2.24 avanti al tedesco Tobias Potye (stessa misura, ma al secondo tentativo) e all’ucraino Andriy Protsenko. Gimbo ha rivelato ai microfoni della Fidal in quale modo haad approcciare questa gara: “Hoe a tirar fuori quel briciolo di energia che ho in corpo. Sono contento di aver vinto, non posso dire lo stesso della misura ma ammetto che oggi prima di entrare in campopaura di non riuscire a superare nemmeno 2,20 viste le mie condizioni“. “In gara – prosegue ...

