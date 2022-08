Atalanta, il Newcastle sfida la Juve per Muriel (Di lunedì 8 agosto 2022) Se la Juve si è detta perplessa sulla cifra di 15 milioni richiesta da patron Percassi per l'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Se lasi è detta perplessa sulla cifra di 15 milioni richiesta da patron Percassi per l'attaccante dell'Luis,...

Luxgraph : Atalanta, il Newcastle piomba su Muriel: Freuler verso il Nottingham - Squid26Squid26 : ??Si complica anche la pista Muriel per la Juventus perché si é inserito per davvero il Newcastle?? #Juventus… - zazoomblog : Atalanta attenzione al Newcastle: assalto improvviso - #Atalanta #attenzione #Newcastle: - junews24com : Calciomercato Juve: Newcastle a sorpresa sull'obiettivo di Allegri! ULTIME - - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Atalanta, su Muriel piomba il Newcastle: possibili contatti già in giornata -