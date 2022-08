Aprilia, incidente frontale, una persona in codice rosso (Di lunedì 8 agosto 2022) incidente frontale, ad Aprilia: una persona ferita in codice rosso. Il sinistro è avvenuto questa mattina in via Selciatella, ad Aprilia. C’è un altro ferito, ma meno grave. Due feriti, dunque nel totale: uno in codice rosso. Tutto a seguito di un incidente avvenuto lungo via Selciatella. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polbizia locale, intervenuta sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022), ad: unaferita in. Il sinistro è avvenuto questa mattina in via Selciatella, ad. C’è un altro ferito, ma meno grave. Due feriti, dunque nel totale: uno in. Tutto a seguito di unavvenuto lungo via Selciatella. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polbizia locale, intervenuta sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Italia Sera.

