Apprezzamento dei passeggeri, l’aeroporto di Orio è tra i migliori in Europa (Di lunedì 8 agosto 2022) Orio al Serio. l’aeroporto di Milano Bergamo continua a eccellere in termini di qualità nelle analisi elaborate da ACI World, l’associazione mondiale degli aeroporti. Le tabelle sugli indici di Apprezzamento dei servizi e quelle relative all’efficienza operativa, riferite al secondo trimestre 2022, assegnano all’aeroporto di Milano Bergamo la prima posizione a livello europeo nella categoria 5-15 milioni di passeggeri, la quarta assoluta in Europa in termini complessivi dopo Mosca Domodedovo (oltre 20 milioni di passeggeri), Skopje (fino a 1 milione) e Roma Fiumicino (oltre 40 milioni). Milano Bergamo è al primo posto in Europa per l’accessibilità e l’offerta dei servizi di ristorazione. Nel giudizio rilasciato dai passeggeri business ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 agosto 2022)al Serio.di Milano Bergamo continua a eccellere in termini di qualità nelle analisi elaborate da ACI World, l’associazione mondiale degli aeroporti. Le tabelle sugli indici didei servizi e quelle relative all’efficienza operativa, riferite al secondo trimestre 2022, assegnano aldi Milano Bergamo la prima posizione a livello europeo nella categoria 5-15 milioni di, la quarta assoluta inin termini complessivi dopo Mosca Domodedovo (oltre 20 milioni di), Skopje (fino a 1 milione) e Roma Fiumicino (oltre 40 milioni). Milano Bergamo è al primo posto inper l’accessibilità e l’offerta dei servizi di ristorazione. Nel giudizio rilasciato daibusiness ...

