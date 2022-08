Antonella Clerici lo ammette dopo quattro anni | “Quell’amore è stato qualcosa di unico”

zazoomblog : Antonella Clerici e Vittorio Garrone: l’indiscrezione è ‘dolcissima’ - #Antonella #Clerici #Vittorio - infoitcultura : Antonella Clerici a Cortesie per gli Ospiti? La foto scatena i fan - redazionerumors : Dalle ultime indiscrezioni sul suo conto, pare che la conduttrice sia pronta a salire all'altare di nuovo: il compa… - RegalinoV : Antonella Clerici verso le nozze: il suo Vittorio le avrebbe chiesto la mano - GossipItalia3 : Antonella Clerici verso le nozze: il suo Vittorio le avrebbe chiesto la mano #gossipitalianews -

e Vittorio Garrone, l'indiscrezione arriva da amici della coppia Un amore nato grazie ad un'amica in comune, Evelina Franchi, la dietologa di entrambi. Un'amica che, appunto, ...'È stato un dolore fortissimo. Come se mi avessero spezzato in due':ha parlato della morte di uno dei suoi amati cani, Oliver, un labrador che ha vissuto con lei per ben 15 anni. Intervistata da La Stampa , la conduttrice ha spiegato che quel ...Antonella Clerici, che oggi vive insieme a Vittorio Garrone in una casa nel bosco con molti cani, ha rivelato il terribile lutto di 4 anni fa.Antonella Clerici e Vittorio Garrone: l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore sulla coppia è ‘dolcissima’. Un amore più solido che mai, quello che lega Antonella Clerici al suo compagno Vittorio Ga ...