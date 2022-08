Anche io: il trailer e il poster italiano del film sulle due giornaliste che hanno dato vita al movimento del #MeToo (Di lunedì 8 agosto 2022) Fuori il trailer italiano e il poster di Anche io (She Said), il film dedicato alle inchieste che hanno dato vita al #MeToo. Con Carey Mulligan e Zoe Kazan dirette da Maria Schrader Finalmente è uscito Anche in Italia il trailer di Anche io (She Said), il film prodotto dalla Universal Pictures, che racconta l’inchiesta delle giornaliste del New York Times Megan Twohey e Jodi Kantor, che ha portato a galla la storia di abusi e ricatti sessuali del produttore Harvey Weistein e molti suoi colleghi ad Hollywood. Una volta che la storia venne alla luce e fu impossibile insabbiarla, molte altre donne dello spettacolo raccontarono di aver subito simili ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 8 agosto 2022) Fuori ile ildiio (She Said), ildedicato alle inchieste cheal. Con Carey Mulligan e Zoe Kazan dirette da Maria Schrader Finalmente è uscitoin Italia ildiio (She Said), ilprodotto dalla Universal Pictures, che racconta l’inchiesta delledel New York Times Megan Twohey e Jodi Kantor, che ha portato a galla la storia di abusi e ricatti sessuali del produttore Harvey Weistein e molti suoi colleghi ad Hollywood. Una volta che la storia venne alla luce e fu impossibile insabbiarla, molte altre donne dello spettacolo raccontarono di aver subito simili ...

tuttoteKit : Anche io: il trailer e il poster italiano del film sulle due giornaliste che hanno dato vita al movimento del #… - nabongz9 : @sasasa_se Anche Fol è stato così. Ricordi il primo trailer nei laboratori? ?? - SVespy13 : appena visionato trailer ita di she said,e ok confermo l’hype a mille che ho per questo film…but perché “ANCHE IO”?… - moviestruckers : #AncheIo: trailer ufficiale del film di Maria Schrader con #CareyMulligan - ho_preso_vento : Ma anche solo il trailer -