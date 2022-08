Analisi ascolti tv 7 agosto 2022 | Miriam Leone stronca Canale5 La tragedia Annunziata del centro sinistra vola Bagnaia boom su Sky e Tv8 Atletico-Juve…

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 8 agosto 2022)al top: Tg1 delle 20.00 a 3,4 milioni e 26,95%. Tg1 delle 13.30 a 3,231 milioni e 26,8%. Reazione a catena 3,003 milioni e 22% con la seconda parte; Techetechete a 2,7 milioni e 20,2%. Linea Verde Estate a 2,436 milioni e 22,78%. Giornata e serata abbastanza sgombri di eventi sportivi, ma non del tutto, domenica 7, con la MotoGp, qualche amichevole di calcio e La Coppa Italia in primo piano. In questo contesto, in prima serata Rai 1 ha trasmesso la replica della fiction La dama velata, mentre Canale 5 ha proposto il film in prima tv Contra- La parte avversa. Rai2 ha puntato sui telefilm Ncis Los Angeles e Bull, mentre Rai3 ha proposto la divulgazione para turistica di Kilimangiaro Estate. Le altre generaliste? Italia 1 ha puntato sulla partita Monza-Frosinone di Coppa Italia, Rete4 sulla commedia Sharm El Sheikh- Un’estate ...