Almeno 77 sportivi ucraini sono morti a causa della guerra e dell’invasione russa (Di lunedì 8 agosto 2022) Parlare di sport e di morte sembra un paradosso, ma nel contesto che si vive non è così. Come riportato da Marca, sono Almeno 77 gli atleti ucraini di diverse discipline sportive di alto livello a essere morti a causa del conflitto bellico iniziato il 24 febbraio. Stando alle informazioni diffuse dall’agenza di stampa nazionale dell’Ucraina sulla base del rapporto dell’ONG Sports Angels, le vittime dell’invasione russa hanno purtroppo raggiunto a quota importante. Tra chi ha perso la vita, sotto i bombardamenti, sono stati lo specialista di kickboxing Mykola Zabavchuk, il rugbista Maksym Shvets, il nuotatore Volodymyr Ulianytsky, l’allenatore di pallanuoto Vitaliy Lysun, la ginnasta Daria Kurdel e il calciatore Serhiy Balanchuk. Una cifra, purtroppo, ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Parlare di sport e di morte sembra un paradosso, ma nel contesto che si vive non è così. Come riportato da Marca,77 gli atletidi diverse discipline sportive di alto livello a esseredel conflitto bellico iniziato il 24 febbraio. Stando alle informazioni diffuse dall’agenza di stampa nazionale dell’Ucraina sulla base del rapporto dell’ONG Sports Angels, le vittimehanno purtroppo raggiunto a quota importante. Tra chi ha perso la vita, sotto i bombardamenti,stati lo specialista di kickboxing Mykola Zabavchuk, il rugbista Maksym Shvets, il nuotatore Volodymyr Ulianytsky, l’allenatore di pallanuoto Vitaliy Lysun, la ginnasta Daria Kurdel e il calciatore Serhiy Balanchuk. Una cifra, purtroppo, ...

