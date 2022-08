Allerta meteo in Campania, fulmini e grandine in arrivo (Di lunedì 8 agosto 2022) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per piogge e temporali di colore Giallo valido dalle 12 alle 21 di domani, martedì 9 agosto,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 agosto 2022) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso di criticitàper piogge e temporali di colore Giallo valido dalle 12 alle 21 di domani, martedì 9 agosto,...

lanuovariviera : Allerta meteo, il rischio temporali riguarda anche il Piceno. Diffuso nuovo bollettino valido da questo pomeriggio - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo, in Campania allerta meteo per temporali di domani - milu20354311 : RT @positanonews: Campania, emanata l’allerta meteo per temporali improvvisi ed intensi tra le #news - Iaeffepesante : vado io al mare una settimana e c’è l’allerta meteo beh che dire - positanonews : Campania, emanata l’allerta meteo per temporali improvvisi ed intensi tra le #news -