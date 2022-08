Allegri, emergenza totale: otto assenti e due soluzioni tattiche per la Juve (Di lunedì 8 agosto 2022) emergenza Juve. Ad una settimana dall'esordio in campionato, si aggiungono ulteriori problemi per i bianconeri, che perdono per "circa 20 giorni" anche Wojciech Szczesny. Il portiere, uno dei ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 agosto 2022). Ad una settimana dall'esordio in campionato, si aggiungono ulteriori problemi per i bianconeri, che perdono per "circa 20 giorni" anche Wojciech Szczesny. Il portiere, uno dei ...

Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve in emergenza per il #Sassuolo: la probabile formazione di Allegri - sportli26181512 : #Allegri, emergenza totale: otto assenti e due soluzioni tattiche per la Juve: In vista dell’esordio in campionato… - SalvaB11 : RT @tuttosport: #Juve in emergenza per il #Sassuolo: la probabile formazione di Allegri - ZonaBianconeri : RT @tuttosport: #Juve in emergenza per il #Sassuolo: la probabile formazione di Allegri - tuttosport : #Juve in emergenza per il #Sassuolo: la probabile formazione di Allegri -