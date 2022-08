"Alleanza impossibile". Il vaffa di Calenda, il leader di Azione molla il Pd (Di lunedì 8 agosto 2022) L'accrocchio impossibile forgiato da Enrico Letta - un patto programmatico con Calenda e uno «tecnico» con Fratoianni e Di Maio - è durato meno di 24 ore. A scrivere la parola fine sull'ennesimo «campo» immaginato dal segretario del Pd è stato il leader di Azione in diretta tv. «Ho comunicato ai vertici Dem che non intendo andare avanti con questa Alleanza» dice a Lucia Annunziata, «ed è una delle decisioni più sofferte che ho preso da quando ho deciso di fare politica». impossibile, per l'ex ministro dello Sviluppo, condurre una campagna elettorale al fianco di chi quotidianamente bombarda l'Agenda Draghi. impossibile galvanizzare l'elettorato di fronte a una proposta che, per bocca dello stesso Letta, non mirava a governare ma «solo a fermare le destre». ... Leggi su iltempo (Di lunedì 8 agosto 2022) L'accrocchioforgiato da Enrico Letta - un patto programmatico cone uno «tecnico» con Fratoianni e Di Maio - è durato meno di 24 ore. A scrivere la parola fine sull'ennesimo «campo» immaginato dal segretario del Pd è stato ildiin diretta tv. «Ho comunicato ai vertici Dem che non intendo andare avanti con questa» dice a Lucia Annunziata, «ed è una delle decisioni più sofferte che ho preso da quando ho deciso di fare politica»., per l'ex ministro dello Sviluppo, condurre una campagna elettorale al fianco di chi quotidianamente bombarda l'Agenda Draghi.galvanizzare l'elettorato di fronte a una proposta che, per bocca dello stesso Letta, non mirava a governare ma «solo a fermare le destre». ...

