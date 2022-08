Allarme ghiaccio marino dell’antartide | record negativo di sempre

(Di lunedì 8 agosto 2022) Nel mese di luglio di quest’anno, l’estensione delantartico ha raggiunto il valore più basso degli ultimi 44 anni. A rivelarlo sono i dati satellitari di Copernicus Climate Change Service che hanno registrato un 7% in meno rispetto alprecedente. L’Oceano Meridionale ha visto diffuse aree di concentrazione dial di sotto della media dai mari di Amundsen e Bellingshausen al Mare di Weddell settentrionale, nonché nella maggior parte del settore dell’Oceano Indiano. Nel mese di luglio, l‘estensione delantartico è stata del 4% inferiore alla media, un dato che pone quest’anno al dodicesimo posto nei dati satellitari. Questo significa che il...

... che pubblica bollettini climatici mensili per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea, lancia l': l'estensione del ghiaccio marino antartico ha ... spiegano gli esperti, è stato interessato da estese aree di concentrazione del ghiaccio marino ... La scorsa settimana, il Cnr aveva lanciato l'allarme per le alte temperature registrate nei primi sette ... Il ghiaccio marino antartico ha raggiunto il suo valore più basso per il mese di luglio 2022: si tratta del record negativo nei 44 anni di dati satellitari monitorati ...