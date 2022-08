Allarme ghiaccio in Antartide, record negativo di sempre: cosa rischiamo (Di lunedì 8 agosto 2022) Nel mese di luglio di quest’anno, l’estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto il valore più basso degli ultimi 44 anni. A rivelarlo sono i dati satellitari di Copernicus Climate Change Service che hanno registrato un 7% in meno rispetto al record negativo precedente. L’Oceano Meridionale ha visto diffuse aree di concentrazione di ghiaccio marino al di sotto della media dai mari di Amundsen e Bellingshausen al Mare di Weddell settentrionale, nonché nella maggior parte del settore dell’Oceano Indiano. Nel mese di luglio, l‘estensione del ghiaccio marino antartico è stata del 4% inferiore alla media, un dato che pone quest’anno al dodicesimo posto nei dati satellitari. Questo significa che il ghiaccio marino antartico si sta ritirando a un ritmo molto più rapido rispetto agli ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 agosto 2022) Nel mese di luglio di quest’anno, l’estensione delmarino antartico ha raggiunto il valore più basso degli ultimi 44 anni. A rivelarlo sono i dati satellitari di Copernicus Climate Change Service che hanno registrato un 7% in meno rispetto alprecedente. L’Oceano Meridionale ha visto diffuse aree di concentrazione dimarino al di sotto della media dai mari di Amundsen e Bellingshausen al Mare di Weddell settentrionale, nonché nella maggior parte del settore dell’Oceano Indiano. Nel mese di luglio, l‘estensione delmarino antartico è stata del 4% inferiore alla media, un dato che pone quest’anno al dodicesimo posto nei dati satellitari. Questo significa che ilmarino antartico si sta ritirando a un ritmo molto più rapido rispetto agli ...

NuntioVobis : RT @Open_gol: Nel mese di luglio 2022, uno dei tre più caldi mai registrati, il ghiaccio è stato il 7 per cento inferiore alla media e ben… - Dome689 : RT @Open_gol: Nel mese di luglio 2022, uno dei tre più caldi mai registrati, il ghiaccio è stato il 7 per cento inferiore alla media e ben… - Open_gol : Nel mese di luglio 2022, uno dei tre più caldi mai registrati, il ghiaccio è stato il 7 per cento inferiore alla me… - telodogratis : Allarme ghiaccio marino dell’antartide, record negativo di sempre - zazoomblog : Allarme ghiaccio marino dell’antartide record negativo di sempre - #Allarme #ghiaccio #marino… -