Alessia Marcuzzi terrore al ristorante | Ho rischiato di morire | la moglie di Francesco Facchinetti mi ha salvato la vita

(Di lunedì 8 agosto 2022) La conduttrice in una Londra hala morte per soffocamento. L'intervento di Wilma Fasol e tutto il racconto disu Instagram.

cronacadiroma : Alessia Marcuzzi: 'Ho rischiato di morire'. Il racconto choc della 49enne #alessiamarcuzzi - direpuntoit : Alessia Marcuzzi racconta che ha rischiato di morire e a salvarla è stata la moglie di Francesco Facchinetti, suo e… - GretaSmara : Ho appena letto il post di Alessia Marcuzzi mi sono venuti i brividi. Menomale che è andato tutto bene..?????? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Paura per Alessia Marcuzzi: 'Ho rischiato di soffocare, mi ha salvata Wilma Facchinetti' - Affaritaliani : Alessia Marcuzzi rischia di soffocare. Salvata dalla moglie del suo ex -

Disavventura in un ristorante di Londra per la conduttrice: ha inghiottito senza masticarlo un pezzo di polpo ed è servita la manovra di Heimlich, praticata da Wilma Helena Faissol, per riuscire a esp ...Ecco cos'ha scritto: «Ieri sera Lady Facchinetti mi ha salvato la vita. La lunghissima didascalia incornicia l'abbraccio su Instagram con Wilma Helena Faissol, moglie del suo ex Francesco Facchinetti, ...