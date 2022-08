Alessia Marcuzzi: “ho rischiato di morire”. Il tragico racconto della showgirl (Di lunedì 8 agosto 2022) Alessia Marcuzzi rischia la vita e racconta il tragico episodio. Ecco chi ha salvato la conduttrice Attimi di paura per Alessia Marcuzzi che nelle ultime ore, in vacanza presso la residenza inglese insieme al marito Paolo Calabresi Marconi, a figli Tommaso e Mia e Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, rischia la vita a causa di un banale incidente. A raccontare il tragico episodio è la stessa Marcuzzi su Instagram,ringraziando più e più volte Wilma Fassol che prontamente le ha salvato la vita e con la quale la Pinella ha instaurato un ottimo rapporto negli anni. La tragedia sfiorata. Ecco cos’è successo Durante la cena Alessia Marcuzzi ha rischiato di rimanere soffocata da un boccone di polpo che si è fermato nella ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 agosto 2022)rischia la vita e racconta ilepisodio. Ecco chi ha salvato la conduttrice Attimi di paura perche nelle ultime ore, in vacanza presso la residenza inglese insieme al marito Paolo Calabresi Marconi, a figli Tommaso e Mia e Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, rischia la vita a causa di un banale incidente. A raccontare ilepisodio è la stessasu Instagram,ringraziando più e più volte Wilma Fassol che prontamente le ha salvato la vita e con la quale la Pinella ha instaurato un ottimo rapporto negli anni. La tragedia sfiorata. Ecco cos’è successo Durante la cenahadi rimanere soffocata da un boccone di polpo che si è fermato nella ...

GretaSmara : Ho appena letto il post di Alessia Marcuzzi mi sono venuti i brividi. Menomale che è andato tutto bene..?????? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Paura per Alessia Marcuzzi: 'Ho rischiato di soffocare, mi ha salvata Wilma Facchinetti' - Affaritaliani : Alessia Marcuzzi rischia di soffocare. Salvata dalla moglie del suo ex - telodogratis : Facchinetti racconta la paura per Alessia Marcuzzi: “Era rossa, barcollava, non abbiamo capito più nulla” - AngoloDV : Alessia Marcuzzi: lo scioccante racconto #alessiamarcuzzi #angolodellenotizie #jeru #luigi #SoleArmy #jessylove… -