Alessia Marcuzzi, dramma sfiorato mentre ingoiava un polipo: «Ho pensato di morire». Salvata dalla moglie di Facchinetti (Di lunedì 8 agosto 2022) Alessia Marcuzzi Ha rischiato di soffocare, è stata Salvata dalla moglie del suo ex. Sembra la scena di una commedia, è invece il dramma sfiorato da Alessia Marcuzzi a Londra. La conduttrice, da novembre su Rai 2 con il nuovo programma Boomerissima, è stata protagonista di una brutta avventura in un ristorante londinese, dove – racconta su Instagram – “stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea“. Sofferenza e panico hanno subito preso il sopravvento: “Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto. Paolo e Tommy (il compagno e il figlio avuto con Simone Inzaghi, ndDM) hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 agosto 2022)Ha rischiato di soffocare, è statadel suo ex. Sembra la scena di una commedia, è invece ildaa Londra. La conduttrice, da novembre su Rai 2 con il nuovo programma Boomerissima, è stata protagonista di una brutta avventura in un ristorante londinese, dove – racconta su Instagram – “stavo mangiando, un pezzo dimi si è bloccato nella trachea“. Sofferenza e panico hanno subito preso il sopravvento: “Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto. Paolo e Tommy (il compagno e il figlio avuto con Simone Inzaghi, ndDM) hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma ...

Agenzia_Ansa : Alessia Marcuzzi ha rischiato di soffocare durante una cena ma la moglie del suo ex marito Francesco Facchinetti l'… - fisco24_info : Alessia Marcuzzi soffoca a tavola, salvata dalla moglie dell'ex: La conduttrice lo racconta su Instagram: 'Potevo m… - sandraveneto17 : RT @Agenzia_Ansa: Alessia Marcuzzi ha rischiato di soffocare durante una cena ma la moglie del suo ex marito Francesco Facchinetti l'ha sal… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi: 'Lady Facchinetti mi ha salvato la vita'. Il racconto su Instagram - zazoomblog : il racconto di alessia marcuzzi che stava per soffocare per un pezzo di polpo in gola - #racconto #alessia… -