Al regista Lars von Trier “diagnosticato il morbo di Parkinson”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Aldanese,von, è statoildi. L’annuncio arriva dalla casa di produzione Zentropa, fondata dal padre del manifesto Dogma95 e autore di veri e propri capolavori del cinema contemporaneo. Una notizia che si sceglie di rivelare “per contrastare qualsiasi speculazione sulla sua salute in vista” della premiere della serie The Kingdom – Exodus che verrà presentata al prossimo Festival di Venezia. “è di buon umore e viene curato per i suoi sintomi, il lavoro per completare The Kingdom continua come previsto”. La casa di produzione quindi fa sapere che il“prenderà parte alle interviste solo in misura limitata fino alla premiere. Non ci sono ulteriori commenti”. L'articolo proviene da Il Fatto ...