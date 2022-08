Al mercato è il momento dei peperoni, indicati per una sfiziosa giardiniera (Di lunedì 8 agosto 2022) Bergamo. Sono i peperoni il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si può trovare l’ottimo raccolto olandese, al quale si affianca quello con origine nazionale, che risulta altrettanto ottimo. In questo caso gli areali produttivi di riferimento, al momento sono dislocati soprattutto in Veneto, ma è possibile reperire anche merce proveniente dalle regioni italiane centro-meridionali. La produzione Made in Italy risulta più economica di quella dell’Olanda perché quest’ultima si contraddistingue per una selezione particolarmente selettiva e per il peculiare metodo di coltivazione che consente di avere un prodotto con una conservazione più lunga. Inoltre, si caratterizza per un grande impatto estetico, che lo rende subito riconoscibile anche dal ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 agosto 2022) Bergamo. Sono iil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si può trovare l’ottimo raccolto olandese, al quale si affianca quello con origine nazionale, che risulta altrettanto ottimo. In questo caso gli areali produttivi di riferimento, alsono dislocati soprattutto in Veneto, ma è possibile reperire anche merce proveniente dalle regioni italiane centro-meridionali. La produzione Made in Italy risulta più economica di quella dell’Olanda perché quest’ultima si contraddistingue per una selezione particolarmente selettiva e per il peculiare metodo di coltivazione che consente di avere un prodotto con una conservazione più lunga. Inoltre, si caratterizza per un grande impatto estetico, che lo rende subito riconoscibile anche dal ...

