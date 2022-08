infoitinterno : Aggredisce l'amica nel centro di Roma, turista norvegese condannato a 8 mesi - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Campo de' Fiori, violenta: aggredisce l'amica dopo che rifiuta le sue avances - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Campo de' Fiori, violenta: aggredisce l'amica dopo che rifiuta le sue avances - Affaritaliani : Campo de' Fiori, violenta: aggredisce l'amica dopo che rifiuta le sue avances -

Roma, 8 agosto 2022 - un'amica per strada, le sferra un calcio in testa e la lascia a terra con il volto sanguinante. È stato condannato a 8 mesi il 21enne norvegese, originario dell'Iraq, che sabato sera a Campo de' Fiori ha aggredito la ragazza lasciandola a terra con il volto sanguinante.