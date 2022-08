Achille | il bimbo con la malattia di Norrie | nato cieco potrà operarsi negli Stati Uniti | raccolti online 300mila euro

Trecentomila euro raccolti in appena 20 giorni. È il risultato della gara di solidarietà scattata sul web per aiutare il piccolo, undi 5 mesi nato cieco che ora, grazie ai fondi raccolti, potrà volare negli Stati Uniti per operarsi agli occhi e recuperare almeno parzialmente la vista. A lanciare la petizione ......//www.gofundme.com/f/una - speranza - per -) come canale per tenere costantemente ... Tra i quasi seimila donatori che hanno voluto esprimere concretamente sostegno e vicinanza ale ai suoi ...Il piccolo Achille Losa, che oggi ha 5 mesi, è affetto da una malattia genetica rara, che lo ha reso cieco e potrebbe portarlo alla sordità.Il bambino del Lecchese ha 5 mesi e una patologia rara, la malattia di Norrie. I genitori: "Le cure potranno ridargli almeno la percezione della luce. Il ...