Aborto negato, la ruota degli esposti torna negli Stati Uniti (Di lunedì 8 agosto 2022) Il New York Times racconta delle Safe Haven Baby Box installate in Indiana. Non erano mai state usate fino a qualche mese fa e ora ci sono diversi casi. Anche questa è una conseguenza della sentenza della Corte Suprema che ha tolto il diritto federale all'interruzione di gravidanza Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 agosto 2022) Il New York Times racconta delle Safe Haven Baby Box installate in Indiana. Non erano mai state usate fino a qualche mese fa e ora ci sono diversi casi. Anche questa è una conseguenza della sentenza della Corte Suprema che ha tolto il diritto federale all'interruzione di gravidanza

rev24_ : RT @Ferula18: Il cosiddetto 'faro' dell'Occidente si avvicina ai regimi oscurantisti che sostiene di combattere. Armi a volontà, pena di mo… - LaLinea73167367 : Dopo tanti anni di battaglie potremmo rischiare di ritrovarci una @GiorgiaMeloni a capo del Consiglio dei Ministri?… - GiuseppeSama68 : @Bouvet_Nemo @ProVitaFamiglia Non so perché utilizzare richiami religiosi per deridere. L'aborto è infanticidio per… - pincopa02997127 : RT @tinapica88: In Ohio a una bambina di 10 anni, vittima di stupro, è stato negato l'aborto. Dovrà cambiare stato per farlo. Una bambina… - ANSA_Lifestyle : #VanessaIncontrada torna sulla copertina di #VanityFair dopo la famosa cover senza veli del 2020. 'Vorrei un altro… -