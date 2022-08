A Gaza tiene il cessate il fuoco Israele | raggiunti gli obbiettivi

Agenzia_Ansa : Gaza: cessate il fuoco tiene dopo inizio incerto - Medio Oriente - ANSA - MEcosocialista : RT @ChiranAngelgela: A ridosso dell'inizio della #tregua sono continuati gli attacchi israeliani e i lanci di razzi da #Gaza.Ora sembrerebb… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Gaza: cessate il fuoco tiene dopo inizio incerto - Medio Oriente - ANSA - ANSA_med : Gaza: cessate il fuoco tiene dopo inizio incerto - SabinaAristarc1 : RT @robyfrancy94: Tiene la mediazione egiziana tra Israele e Gaza. E resta la domanda sull'operazione militare israeliana: qui prodest? -

- Riaperta la frontiera con la striscia, ma la tensione resta alta. Israele smentisce che rilascerà due prigionieri, la jihad islamica minaccia di riprendere gli attacchi. Si contano le vittime, oltre ...- dopo un inizio esitante - il cessate il fuoco tra Israele e la Jihad Islamica entrato in ...come il sistema di difesa israeliano Iron Dome abbia intercettato il lancio di un proiettile da...Intercettati dalle batterie Iron Drome 380 razzi, che minacciavano zone abitate in territorio israeliano. Nei tre giorni dell'operazione "Breaking Dawn", iniziata venerdì e conclusasi ieri, da Gaza so ...ROMA - Il cessate il fuoco di Gaza sembra reggere dopo un inizio incerto, mentre le tensioni degli ultimi giorni si vanno placando, secondo quanto riferisce il Times of Israel. Un razzo è stato abbatt ...