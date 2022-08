9-1-1 5 e Lone Star 3 si faranno? Doppio finale questa sera su Rai2: le anticipazioni dei nuovi episodi (Di lunedì 8 agosto 2022) 9-1-1 5 e Lone Star 3 si faranno? I fan possono iniziare a porsi queste domande visto che proprio oggi, 8 agosto, su Rai2, andranno in onda gli ultimi episodi delle due stagioni in corso. In particolare, ad aprire le danze ci penserà l’episodio dal titolo Sopravvissuti a cui toccherà chiudere il percorso di 9-1-1 4 su Rai2 mentre dall’altro lato c’è Polvere alla polvere, il finale di 9-1-1 Lone Star 3. L’unica nota positiva per i fan è che 9-1-1 5 e 9-1-1 Lone Star 3 ci saranno ma che andranno in onda in Italia non prima del prossimo anno mentre in Patria gli episodi sono già andati in scena mettendo a fuoco e fiamme, è proprio il caso di dirlo, i nostri ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) 9-1-1 5 e3 si? I fan possono iniziare a porsi queste domande visto che proprio oggi, 8 agosto, su, andranno in onda gli ultimidelle due stagioni in corso. In particolare, ad aprire le danze ci penserà l’o dal titolo Sopravvissuti a cui toccherà chiudere il percorso di 9-1-1 4 sumentre dall’altro lato c’è Polvere alla polvere, ildi 9-1-13. L’unica nota positiva per i fan è che 9-1-1 5 e 9-1-13 ci saranno ma che andranno in onda in Italia non prima del prossimo anno mentre in Patria glisono già andati in scena mettendo a fuoco e fiamme, è proprio il caso di dirlo, i nostri ...

Stasera_in_TV : RAI 2: (22:10) 911: Lone Star - Stagione 2 Episodio 14 - Polvere e cenere (Telefilm) #StaseraInTV 08/08/2022 #SecondaSerata @RaiDue - Bi0197 : @im__aleee considera che nella seconda stagione di 911 Lone Star c'è un episodio crossover con la quarta stagione d… - I_z_a_Nami_22 : Ho pianto di più guardando 911 lone star che in tutta la mia vita. - butterflyjoong : non io che scopro SOLO OGGI che gli attori di 911 lone star sono su twitter???? non ci credo che avrò i tarlos originali in tl ?? - the_lone_beagle : @felali9 Se la visiti, ti prego posta qualche foto... Sogno di visitarla da sempre e prima o poi ce la farò... Come… -