48 giorni al voto - Letta e Calenda, tragicomica cronaca di un amore mai nato (Di lunedì 8 agosto 2022) Saltato il patto con Azione, ora il Pd si ritrova a metà del guado: andare solo con Sinistra e Verdi, o ricucire con M5S? Per la “nuova Bad Godesberg” ripassare la prossima volta Leggi su lastampa (Di lunedì 8 agosto 2022) Saltato il patto con Azione, ora il Pd si ritrova a metà del guado: andare solo con Sinistra e Verdi, o ricucire con M5S? Per la “nuova Bad Godesberg” ripassare la prossima volta

marcodimaio : Se dopo aver detto per anni che avresti fatto altro, a 50 giorni dal voto ti allei con politici che hai dileggiato… - EnricoLetta : Verso l'#EmiliaRomagna per incontrare alla festa dell'Unità di Villalunga militanti e #volontaripd. Siamo in tanti… - Giorgiolaporta : In piena #pandemia sarebbe il caso di votare per le #ElezioniPolitiche2022 in due giorni, proprio per evitare file… - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: 48 giorni al voto - Letta e Calenda, tragicomica cronaca di un amore mai nato - La Stampa - guttolo : Mancano ancora 48 giorni al #voto per cui potremmo ancora assistere a Azione+IV+M5S in funzione anti PD; Lega+M5S+I… -