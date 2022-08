3 posti come Istruttore Amministrativo e Contabile a Mantova (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Comune di Mantova ha indetto un Concorso per 3 Istruttori Amministrativo Contabili a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso E' indetto presso il Comune di Mantova concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di Istruttore delle attività amministrative e contabili, categoria C, posizione economica 1 (C.C.N.L. Funzioni locali) con riserva ai sensi degli articoli 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte secondo le modalità specificate nel bando di concorso, scade il giorno 5 settembre 2022 alle ore 12,30. Il bando integrale è disponibile sul portale ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Comune diha indetto un Concorso per 3 IstruttoriContabili a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso E' indetto presso il Comune diconcorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità didelle attività amministrative e contabili, categoria C, posizione economica 1 (C.C.N.L. Funzioni locali) con riserva ai sensi degli articoli 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte secondo le modalità specificate nel bando di concorso, scade il giorno 5 settembre 2022 alle ore 12,30. Il bando integrale è disponibile sul portale ...

