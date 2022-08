2 zucchine e 4 patate | questo preparo per cena | altro che carne! Solo 180 Kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 agosto 2022) Bastano appena 2e 4, un pizzico di fantasia, pochi altri ingredienti sempre presenti nelle nostre cucine e laè servita. In meno di un quarto d’ora, infornerete una torta salata davvero super, golosa quanto basta per conquistare tutti in famiglia, dietetica come piace a chi ha sempre un occhio di riguardo per la propria silhouette. Giusto per darvi altri numeri, vi segnaliamo che una fetta di questa meraviglia apporta appena 180 calorie. A ben cercare, però, un difettuccio ce l’ha cuoce in quarantacinque minuti e in forno, concaldo non è certo un pregio, ma non lasciatevi scoraggiare. Aprite le finestre, fate un po’ di corrente e lasciatela andare per il tempo indicato. Nel mentre, datevi una rinfrescata, approfittate per rilassarvi un po’ con un buon libro o un film. Quando i vostri cari ...