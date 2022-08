Zaporizhzhia | fuoco incrociato vicino ai reattori Lo spettro del disastro nucleare

(Di domenica 7 agosto 2022) Russi e ucraini si accusano a vicenda di utilizzare la centrale come arsenale e scudo contro gli attacchi nemici. Intanto l’Agenzia internazionale per l’Energia atomica chiede di visitare il sito

I preparativi ucraini per cercare di riconquistare la regione di Kherson, a sud di quella die porta d'accesso alla Crimea, spingono i russi a reagire allargando i combattimenti verso ...1. UCRAINA, RAZZI VICINO CENTRALE NUCLEAREDa www.adnkronos.com centrale nucleare di zaporizhzhia6 Crescono i timori per la sicurezza della centrale nucleare dinel sud dell'Ucraina, mentre le truppe russe hanno intensificato ...In questa edizione: Calenda rompe col Pd, Berlusconi: noi lavoriamo sui contenuti, 40 razzi vicino alla centrale di Zaporizhzhia, Israele, arriva il cessate il fuoco, Maltempo al nord con temporali e ...«Ci sono probabilmente almeno 250 bombe russe inesplose nelle protezioni di cemento e tutto attorno ai reattori. di Lorenzo Cremonesi. Russi e ucraini si accusano a vicenda di utilizzare la centrale c ...