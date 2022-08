WWE: Triple H ha avvisato tutti che da ora si proverà una nuova strada creativa (Di domenica 7 agosto 2022) Come già capitato a Summerslam, abbiamo visto come la WWE stia piano piano cambiando strada. La direzione creativa è cambiata con l’arrivo di Triple H, a tal punto che in pochi giorni sono arrivate una stable e due ritorni. Secondo quanto rivelato da Jerry Jarrett (padre di Jeff Jarrett) al PWInsider, il nuovo capo creativo ha avuto una riunione ben definita con tutti i membri della crew. Le parole di Jerry Jarrett “Questa settimana, Triple H ha fatto una videochiamata sia con la crew di Raw che con quella di Smackdown. Il suo discorso era una cosa del tipo: ammiriamo tutti Vince McMahon e lo rispettiamo. Ha ottenuto un grandissimo successo che senza di lui non avremmo mai raggiunto. Ma ora senza di lui non sappiamo come seguire quella strada e non ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 7 agosto 2022) Come già capitato a Summerslam, abbiamo visto come la WWE stia piano piano cambiando. La direzioneè cambiata con l’arrivo diH, a tal punto che in pochi giorni sono arrivate una stable e due ritorni. Secondo quanto rivelato da Jerry Jarrett (padre di Jeff Jarrett) al PWInsider, il nuovo capo creativo ha avuto una riunione ben definita coni membri della crew. Le parole di Jerry Jarrett “Questa settimana,H ha fatto una videochiamata sia con la crew di Raw che con quella di Smackdown. Il suo discorso era una cosa del tipo: ammiriamoVince McMahon e lo rispettiamo. Ha ottenuto un grandissimo successo che senza di lui non avremmo mai raggiunto. Ma ora senza di lui non sappiamo come seguire quellae non ...

