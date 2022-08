West Ham, Scamacca: “Mancini mi ha consigliato di venire qui” (Di domenica 7 agosto 2022) L’attaccante del West Ham, Gianluca Scamacca, ha parlato a seguito del suo match di esordio in Premier League perso per 2-0 contro il Manchester City. Ecco le sue parole: “E’ stata un’emozione incredibile, lo stadio è impressionante con tifosi fantastici, peccato per questa sconfitta, ma adesso pensiamo a lavorare e alla prossima partita. E’ un campionato totalmente diverso, dalle abitudini, all’intensità in campo che è molto più alta. Mancini mi ha detto che sarebbe stata la scelta migliore per crescere e misurarmi in un campionato diverso. Io penso a lavorare e al massimo livello che posso raggiungere. Il mio obiettivo è vincere il maggior numero di partite e magari un trofeo. Con lavoro e dedizione i gol arriveranno. Ogbonna? Due italiani a Londra ovviamente attirano l’attenzione, speriamo di riuscire a farci seguire ancora, anche ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) L’attaccante delHam, Gianluca, ha parlato a seguito del suo match di esordio in Premier League perso per 2-0 contro il Manchester City. Ecco le sue parole: “E’ stata un’emozione incredibile, lo stadio è impressionante con tifosi fantastici, peccato per questa sconfitta, ma adesso pensiamo a lavorare e alla prossima partita. E’ un campionato totalmente diverso, dalle abitudini, all’intensità in campo che è molto più alta.mi ha detto che sarebbe stata la scelta migliore per crescere e misurarmi in un campionato diverso. Io penso a lavorare e al massimo livello che posso raggiungere. Il mio obiettivo è vincere il maggior numero di partite e magari un trofeo. Con lavoro e dedizione i gol arriveranno. Ogbonna? Due italiani a Londra ovviamente attirano l’attenzione, speriamo di riuscire a farci seguire ancora, anche ...

