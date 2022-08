West Ham-Manchester City, il primo gol di Haaland in Premier League arriva su rigore (VIDEO) (Di domenica 7 agosto 2022) Erling Haaland segna il primo gol in carriera in Premier League e sblocca il match tra West Ham e Manchester City. Esordio con gol per l’attaccante norvegese, acquistato in estate dai citizens, che si procura un calcio di rigore e lo trasforma. Steso da Areola, s’incarica della battuta dagli 11 metri e spiazza il portiere, portando avanti la squadra di Guardiola. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Erlingsegna ilgol in carriera ine sblocca il match traHam e. Esordio con gol per l’attaccante norvegese, acquistato in estate dai citizens, che si procura un calcio die lo trasforma. Steso da Areola, s’incarica della battuta dagli 11 metri e spiazza il portiere, portando avanti la squadra di Guardiola. In alto ildel gol. SportFace.

