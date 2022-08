Wanda Nara | il selfie evidenzia ‘bombe’ pazzesche | il dettaglio non sfugge

(Di domenica 7 agosto 2022)si scatta une infiamma subito il web, il top che indossa è super scollato e mette in bella vista il décolleté mozzafiato, fan impazziti Con la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Patrizi66164836 : RT @ViVilaVitaOra: Ilary e Totti Amendola e Neri Wanda Nara e Icardi Letta e Calenda Un'estate che ha visto scoppiare coppie solidissime..… - calciomercatoit : ???? #Icardi vola con #Wanda a Ibiza e fa infuriare i tifosi del #Psg - Feeee06317699 : Onestamente Wanda nara genio del marketing e promozioni Ti guardo, ti osservo e ti rispetto sis ?? - GossipItalia3 : Wanda Nara e Mauro Icardi, tutte le tappe del loro amore tormentato #gossipitalianews - GossipItalia3 : Wanda Nara e Mauro Icardi, storia di un amore tormentato: dal primo incontro al presunto divorzio #gossipitalianews -

Nuova puntata nella crisi matrimoniale e personale di Mauro Icardi: l'argentino vola a Ibiza con i figli Dopo la mancata convocazione per la sfida del Paris Saint Germain con il Clermont, Mauro Icardi ...3 Dagonewsha recentemente postato un video senza veli tra gli scogli di Ibiza: è lei la più desiderata degli italiani. Agosto è da sempre considerato il mese più 'caldo' per i ...Wanda Nara si scatta un selfie e infiamma subito il web, il top che indossa è super scollato e mette in bella vista il décolleté mozzafiato, fan impazziti.Secondo il "Mundo Deportivo", l'argentino sarebbe finito nel mirino dei campioni d'Europa: la richiesta dei blancos all'attaccante è quella di non farsi rappresentare dalla consorte, che è anche l’age ...