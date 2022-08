Vince 5milioni al gratta e vinci ma la Dea Bendata si vendica | l’epilogo è da incubo

Leggi su chesuccede

(Di domenica 7 agosto 2022) Un uomo5 milioni di euro alma la fortuna non è dalla sua parte edella vicenda è da. Questa storia ha dell’incredibile ed ha fatto il giro di tutta Italia, ma non perché quest’uomo ha vinto 5 milioni di euro, bensì per le sue sfortunate conseguenze. Su L'articolo proviene da CheSuccede.it.