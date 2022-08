VIDEO Moto3, GP Gran Bretagna: highlights e sintesi. Dennis Foggia vince e riapre il Mondiale (Di domenica 7 agosto 2022) Dennis Foggia ha vinto la gara di Silverstone del Mondiale Moto3. Giornata perfetta per il #7 di Leopard, vincitore in Gran Bretagna in una competizione che ha riaperto la classifica generale dopo in seguito alle scivolate di Izan Guevara e Sergio Garcia. I due iberici di Aspar, rispettivamente secondo e primo nella graduatoria alla vigilia del round inglese, non sono riusciti a terminare la corsa in seguito a due cadute nel finale. La sfortuna non è mancata per i due l’iberici, protagonisti in negativo di due distinti contatti. Foggia ha approfittato al meglio della situazione imponendosi su Jaume Masià (KTM) e Deniz Oncu (KTM). I due hanno provato ad impensierire l’italiano sul ‘Wellington Straight’, assalto che non ha spodestato dalla prima posizione il nostro ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022)ha vinto la gara di Silverstone del. Giornata perfetta per il #7 di Leopard, vincitore inin una competizione che ha riaperto la classifica generale dopo in seguito alle scivolate di Izan Guevara e Sergio Garcia. I due iberici di Aspar, rispettivamente secondo e primo nella graduatoria alla vigilia del round inglese, non sono riusciti a terminare la corsa in seguito a due cadute nel finale. La sfortuna non è mancata per i due l’iberici, protagonisti in negativo di due distinti contatti.ha approfittato al meglio della situazione imponendosi su Jaume Masià (KTM) e Deniz Oncu (KTM). I due hanno provato ad impensierire l’italiano sul ‘Wellington Straight’, assalto che non ha spodestato dalla prima posizione il nostro ...

