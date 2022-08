Vetri rotti e furti nelle auto dei turisti: arrestati (Di domenica 7 agosto 2022) Finisce l’incubo per i turisti di Anguillara Sabazia. Da qualche tempo infatti i Carabinieri ricevevano segnalazioni per furti su autovettura, in particolare ai danni dei turisti che parcheggiavano su via Trevignanese per andare in spiaggia. Leggi anche: Incidente mortale sull’Appia: investito e ucciso un bambino di 11 anni. automobilista positivo al test antidroga Sopresi a infrangere i finestrini delle auto parcheggiate I carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione nel corso del quale hanno notato due soggetti avvicinarsi con aria furtiva ad un’autovettura parcheggiata. I due, dopo avere infranto un finestrino laterale del veicolo, sono stati sorpresi a impossessarsi di un trolley e a tentare di allontanarsi immediatamente. Sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Finisce l’incubo per idi Anguillara Sabazia. Da qualche tempo infatti i Carabinieri ricevevano segnalazioni persuvettura, in particolare ai danni deiche parcheggiavano su via Trevignanese per andare in spiaggia. Leggi anche: Incidente mortale sull’Appia: investito e ucciso un bambino di 11 anni.mobilista positivo al test antidroga Sopresi a infrangere i finestrini delleparcheggiate I carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione nel corso del quale hanno notato due soggetti avvicinarsi con ariava ad un’vettura parcheggiata. I due, dopo avere infranto un finestrino laterale del veicolo, sono stati sorpresi a impossessarsi di un trolley e a tentare di allontanarsi immediatamente. Sono stati ...

