Verso le elezioni: dopo l'accordo con le sinistre, il Pd attende Azione e Calenda rompe l'alleanza (Di domenica 7 agosto 2022) La giornata politica è ruotata intorno alla risposta definitiva attesa da parte di Carlo Calenda dopo che ieri si è andato componendo nel centrosinistra il puzzle destinato a sfidare le destre al voto ...

