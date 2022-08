Verona-Napoli, prima giornata Serie A 2022/2023: data, orario, diretta tv Sky/Dazn (Di domenica 7 agosto 2022) Lunedì 15 agosto alle ore 18:30 va in scena Verona-Napoli, sfida della prima giornata della Serie A 2022/2023. Inizia con la difficile trasferta del “Bentegodi” il campionato dei partenopei di Luciano Spalletti, che devono subito dimostrare di poter essere competitivi ai massimi livelli anche dopo le partenze di Koulibaly e Insigne. Dall’altra parte c’è l’Hellas, reduce da un ottimo campionato con Tudor ma adesso con Cioffi in panchina al suo posto. TV E STREAMING – La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, oltre che in streaming su TimVision. Gli abbonati Sky, tramite sottoscrizione dell’offerta riservata, potranno vedere la partita in diretta sul canale 214 del proprio decoder. Sportface vi racconterà il match ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Lunedì 15 agosto alle ore 18:30 va in scena, sfida delladella. Inizia con la difficile trasferta del “Bentegodi” il campionato dei partenopei di Luciano Spalletti, che devono subito dimostrare di poter essere competitivi ai massimi livelli anche dopo le partenze di Koulibaly e Insigne. Dall’altra parte c’è l’Hellas, reduce da un ottimo campionato con Tudor ma adesso con Cioffi in panchina al suo posto. TV E STREAMING – La partita sarà trasmessa insu, oltre che in streaming su TimVision. Gli abbonati Sky, tramite sottoscrizione dell’offerta riservata, potranno vedere la partita insul canale 214 del proprio decoder. Sportface vi racconterà il match ...

