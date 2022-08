Verona | Cioffi | 'Il ko è colpa mia | ora stiamo solo zitti e lavoriamo'

TuttoHellasVer1 : Verona-Bari 1-4, Cioffi «Ho fiducia nella società, servono tre o quattro acquisti» - tuttoatalanta : Tracollo del Verona in Coppa Italia: il Bari passa 4-1 al Bentegodi! Debutto choc per Cioffi… - TuttoHellasVer1 : Verona-Bari: 1-4, Cioffi «Mi prendo le mie responsabilità, ora dobbiamo solo pensare a lavorare» - Becmade : Dicono il Verona di cioffi molto bene - HellasLive : #Cioffi: “Mi prendo le mie responsabilità. Ma ho grande fiducia nella società. Nessuno è venuto a #Verona in ferie” -

TUTTO mercato WEB

La ripresa La ripresa inizia con un cambio per: fuori Magnani, apparso in grossa difficolt, al suo posto c' Amione. Ilsi getta in avanti, su Faraoni para bene Caprile, ma cade di nuovo,...Queste sono le recenti dichiarazioni di Gabriele, tecnico dell' Hellas, appena dopo la sconfitta della sua squadra per mano del Bari ; il tutto nel contesto dei trentaduesimi di ... Hellas Verona, Cioffi: "Chi non vuole restare deve alzare il braccino e dirlo: nessuno l'ha fatto" Su questo sito utilizziamo applicazioni nostre e/o di terze parti che installano piccoli file ( cookies) sul tuo apparecchio. I cookies sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare corr ...VERONA-BARI CIOFFI COPPA ITALIA - Gabriele Cioffi ha commentato la sconfitta interna per 4-1 contro un ottimo Bari che passa il ...