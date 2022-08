Vanessa Incontrada: l'amata conduttrice e attrice commenta la rottura tra Ilary Blasi e Totti, Michelle Hunziker e Trussardi (Di domenica 7 agosto 2022) La conduttrice e attrice Vanessa Incontrada a cuore aperto: "Sono in un momento riflessivo della mia vita". Leggi su comingsoon (Di domenica 7 agosto 2022) Laa cuore aperto: "Sono in un momento riflessivo della mia vita".

stanzaselvaggia : Continuiamo a parlare del corpo di Vanessa Incontrada facendo finta di non parlare del corpo di Vanessa Incontrada. - AlBizzotto : RT @ilgiornale: 'Posso dire? Questa storia ha rotto il c...'. Non le manda a dire la #Lucarelli, questa volta come destinataria nientemeno… - RobertaLuchett2 : @LenkaWeaver Vanessa Incontrada,ma non so se abbia origini Italiane e comunque x gli spagnoli è oggettivamente più… - Sky_0cean7 : RT @lilly69y: Vanessa Incontrada risponde alle domande del Questionario di Proust | Vanity Fair Italia - Vanity Fair Italia - a5f11art : esercizio a penna....vanessa incontrada #drawing #disegno #draw #drawingoftheday #sketch #sketching #quicksketch… -