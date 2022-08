Valentina Ferragni, vacanze separate dal fidanzato Luca Vezil: «Avevamo pianificato un viaggio incredibile,ma...» (Di domenica 7 agosto 2022) Non sarà un'estate come tutte le altre per Valentina Ferragni e Luca Vezil. La coppia, felicemente insieme da 9 anni, per la prima volta trascorrerà le vacanze di agosto... Leggi su leggo (Di domenica 7 agosto 2022) Non sarà un'estate come tutte le altre per. La coppia, felicemente insieme da 9 anni, per la prima volta trascorrerà ledi agosto...

MediasetTgcom24 : Valentina Ferragni, il fidanzato: 'Non passeremo le vacanze estive insieme' #ValentinaFerragni #lucavezil - leggoit : Valentina Ferragni, vacanze separate dal fidanzato Luca Vezil: «Avevamo pianificato un viaggio incredibile,ma...» - CittaNascostaM : RT @MediasetTgcom24: Valentina Ferragni, il fidanzato: 'Non passeremo le vacanze estive insieme' #ValentinaFerragni #lucavezil https://t.c… - MaStep92__ : RT @MediasetTgcom24: Valentina Ferragni, il fidanzato: 'Non passeremo le vacanze estive insieme' #ValentinaFerragni #lucavezil https://t.c… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Valentina Ferragni, il fidanzato: 'Non passeremo le vacanze estive insieme' #ValentinaFerragni #lucavezil https://t.c… -