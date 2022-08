Valencia, Gattuso si espone: «Non c’è possibilità per Arthur al momento» (Di domenica 7 agosto 2022) Arthur Valencia, Gattuso si espone sul centrocampista brasiliano: al momento non c’è la possibilità di chiudere l’affare Dopo l’amichevole vinta nella serata di ieri contro l’Atalanta, il tecnico del Valencia Rino Gattuso ha parlato anche di Arthur, centrocampista in uscita dalla Juventus. Non c’è possibilità di acquisto al momento LE PAROLE – «È un giocatore con un ingaggio proibitivo. In questo momento non abbiamo possibilità economiche per acquistare questo tipo di calciatori». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022)sisul centrocampista brasiliano: alnon c’è ladi chiudere l’affare Dopo l’amichevole vinta nella serata di ieri contro l’Atalanta, il tecnico delRinoha parlato anche di, centrocampista in uscita dalla Juventus. Non c’èdi acquisto alLE PAROLE – «È un giocatore con un ingaggio proibitivo. In questonon abbiamoeconomiche per acquistare questo tipo di calciatori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

