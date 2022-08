Valencia, Gattuso perde Guedes: l’ala vola in Premier League (Di domenica 7 agosto 2022) Il Valencia di Gennaro Gattuso perderà uno tra i suoi migliori giocatori: Goncalo Guedes sbarcherà infatti in Premier League Tutto fatto o quasi per l’addio di Guedes al Valencia. l’ala portoghese lascerà nelle prossime ore la formazione di Gattuso per certificare il suo trasferimento in Inghilterra. L’offerta del Wolverhampton da oltre 30 milioni più bonus, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, verrà accettata dal club spagnolo e la fumata bianca pare sempre più vicina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Ildi Gennarorà uno tra i suoi migliori giocatori: Goncalosbarcherà infatti inTutto fatto o quasi per l’addio dialportoghese lascerà nelle prossime ore la formazione diper certificare il suo trasferimento in Inghilterra. L’offerta del Wolverhampton da oltre 30 milioni più bonus, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, verrà accettata dal club spagnolo e la fumata bianca pare sempre più vicina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

