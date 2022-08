Vacanze, un salasso per gli italiani: le più care degli ultimi 50 anni. Ecco gli aumenti (Di domenica 7 agosto 2022) Mentre scatta l’esodo, gli italiani, quelli almeno che ancora possono permettersi le Vacanze, vanno incontro a un salasso annunciato: si preparano infatti a vivere Vacanze estive, quelle del 2022, che saranno ricordate come le più care degli ultimi 50 anni. Quest’anno si registrano infatti rincari fino a tre cifre per il comparto turistico. E’ quanto segnala il Codacons. Iniziando dagli spostamenti, chi decide di partire per la villeggiatura deve mettere in conto aumenti abnormi per aerei, traghetti e carburanti – spiega il Codacons – I voli nazionali costano un terzo in più rispetto allo scorso anno (+33,3%) mentre le tariffe dei voli internazionali sono più che raddoppiate, segnando il record del +124,1%. Vacanze ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 agosto 2022) Mentre scatta l’esodo, gli, quelli almeno che ancora possono permettersi le, vanno incontro a unannunciato: si preparano infatti a vivereestive, quelle del 2022, che saranno ricordate come le più50. Quest’anno si registrano infatti rincari fino a tre cifre per il comparto turistico. E’ quanto segnala il Codacons. Iniziando dagli spostamenti, chi decide di partire per la villeggiatura deve mettere in contoabnormi per aerei, traghetti e carburanti – spiega il Codacons – I voli nazionali costano un terzo in più rispetto allo scorso anno (+33,3%) mentre le tariffe dei voli internazionali sono più che raddoppiate, segnando il record del +124,1%....

