Vacanze | italiani vittime truffe cercano polizze viaggi | a luglio + 49%

(Adnkronos) – Riprende la voglia di viaggiare ma anche di avere maggiori garanzie ed è così che gli italiani cercano sempre più polizze assicurative per difendersi da truffe e o da imprevisti. A luglio di quest'anno rispetto a luglio 2019 viene rilevato un incremento del 49% nelle ricerche online delle assicurazioni viaggio e addirittura un aumento del 51% nei contratti intermediati da Facile.it. E' quanto riferisce all'Adnkronos il comparatore online di assicurazioni Facile.it. "Se da un lato ci si vuole difendere dal rischio truffe, dall'altro sono tanti i viaggiatori che vogliono mettersi al riparo anche da tutti gli altri inconvenienti che possono rovinare la vacanza (un imprevisto, una malattia, un infortunio ...

