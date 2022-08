“Usa sull'orlo dell'abisso”. Trump infiamma l'America: l'unica strada per la salvezza (Di domenica 7 agosto 2022) Sono la legge e l'ordine le parole d'ordine del discorso che l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pronunciato alla Conservative Political Action Conference di Dallas, uno dei più importanti appuntamenti politici per la destra Americana e internazionale. Trump ha puntato il dito sulle amministrazioni democratiche, che avrebbero reso le città che governano luoghi fuori controllo e preda del crimine, descrivendo un'America «sull'orlo dell'abisso» che può essere salvato solo da un ritorno del 'Gop' al potere. «Criminali selvaggi vengono liberati con cauzioni senza contanti perché continuino i loro violenti massacri contro gli Stati Uniti d'America», ha detto Trump, «intere comunità stanno ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Sono la legge e l'ordine le parole d'ordine del discorso che l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha pronunciato alla Conservative Political Action Conference di Dallas, uno dei più importanti appuntamenti politici per la destrana e internazionale.ha puntato il ditoe amministrazioni democratiche, che avrebbero reso le città che governano luoghi fuori controllo e preda del crimine, descrivendo un'» che può essere salvato solo da un ritorno del 'Gop' al potere. «Criminali selvaggi vengono liberati con cauzioni senza contanti perché continuino i loro violenti massacri contro gli Stati Uniti d'», ha detto, «intere comunità stanno ...

