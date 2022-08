Usa: Marine fanno la storia, arriva primo generale afroamericano (Di domenica 7 agosto 2022) Il tenente generale dei Marine Michael Langley fa la storia: è promosso e diventa il primo generale afroamericano con quattro stelle nei 246 anni di vita del Us Marine Corp. Langley guiderà il comando ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Il tenentedeiMichael Langley fa la: è promosso e diventa ilcon quattro stelle nei 246 anni di vita del UsCorp. Langley guiderà il comando ...

Usa: Marine fanno la storia, arriva primo generale afroamericano Il tenente generale dei Marine Michael Langley fa la storia: è promosso e diventa il primo generale afroamericano con quattro stelle nei 246 anni di vita del Us Marine Corp. Langley guiderà il comando americano in Africa. "Sono onorato. E' una pietra miliare soprattutto per quello che significherà guardando avanti, per quei giovani che aspirano e guardano ai ..."