Usa | la tentazione di Trump | “Ho vinto due volte | potrei rifarlo”

(Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho corso duee hoduee ho fatto molto meglio la seconda volta rispetto alla prima. E ora potremmo farlo ancora”. Donaldguarda al 2024 e torna a suggerire la sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali. L’ipotesi arriva dal palco della conferenza conservatrice del CPAC, dove l’ex presidente Usa ha ampiamente criticato Joe Biden per le sue politiche, soprattutto economiche con cui gli Stati Uniti rischiano di passare da una recessione a una depressione. “Potresti prendere i cinque peggiori presidenti della storia americana e metterli insieme e non avrebbero fatto il danno che Joe Biden ha fatto al nostro paese in due anni”, ha detto. Attacchi anche contro la presidente della Camera Nancy Pelosi per il viaggio a Taiwan: “Lei è una donna che porta il caos”. “Il ritorno ...

